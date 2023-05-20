Ломаченко – Хэйни: Известны гонорары боксеров за бой

Уже этой ночью с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Действующий обладатель титулов, американец Девин Хэйни (29-0; 15 КО) будет защищать свои пояса в бою против украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО).

Перед поединком стали известны гонорары, которые оба спортсмена получат по итогам битвы. Так, Ломаченко по условиям контракта гарантированно получит 3 миллиона долларов, в то время как его соперник – 4 миллиона.

Также вероятно, что Хэйни могут оштрафовать за непристойное поведение во время церемонии взвешивания, тогда гонорар чемпиона будет еще меньше.