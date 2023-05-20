Промоутер Фьюри о бое с Усиком: Только саудиты могут дать сколько денег, столько никто в мире не предложит

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Боб Арум рассказал, что переговоры с командой украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) на сегодня не идут. Его слова цитирует Boxing Scene:

"Переговоры не продвигаются, но есть время, чтобы переговоры состоялись. Я надеюсь на это, поскольку они выбрасывают все эти деньги, чтобы это сражение произошло, но я не знаю, все ли это реально. Не имею представления.

Опять же, деньги, которые саудиты готовы выложить за это сражение, намного превышают деньги, которые за это сражение собирается предложить кто-либо в мире. Независимо от того, произойдет ли бой, организуют ли они это, или не сделают это, но бойцы должны максимизировать доход. Это будет определять, куда пойдет бой.

Я не оптимист, я не пессимист. Это безумный вопрос. Это не в моих руках, понимаете? У меня нет денег, которые есть у саудитов, поэтому я не могу говорить о готовности какой-либо страны, чтобы вкладывать деньги, о которых говорят. Итак, что я знаю? Я не собираюсь быть оптимистом или пессимистом" – сказал он.