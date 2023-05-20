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Промоутер Ломаченко: Василий готов ко всему, ему невозможно залезть в голову

Бокс
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Удачи украинскому боксеру

Промоутер Ломаченко: Василий готов ко всему, ему невозможно залезть в голову

Boxingscene

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) Эгис Климас рассказал о настроении своего подопечного на поединок против абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (29-0; 15 КО). Слова специалиста цитирует Boxingscene:

"Мы не можем предположить, что Хэйни будет делать на ринге. Василий готов ко всему, с чем придется столкнуться.

Но, конечно, мы попросим арбитра повнимательнее следить, чтобы не было удержания соперника со стороны Хэйни. Но арбитры разные. Некоторые позволяют боксерам клинчевать, другие не позволяют этого.

Послушайте, мы знаем, что бокс – это также отчасти игра разума. Возможно, своими обвинениями Василия в грязном боксе Хэйни планирует убедиться, что Ломаченко постарается не боксировать грязно, не думать о бое, но все это в прошлом.

Это в прошлом, потому что вы не можете влезть в голову Ломаченко. Я вам гарантирую – ему ничего такого не может прийти в голову.

Когда он выходит на ринг, он сосредоточен. Вы можете говорить все что хотите. Он забудет обо всем, кроме боя. Если кто-нибудь будет пытаться влезть ему в голову, пусть тратят на это энергию" – сказал он.

Напомним, что ранее Ломаченко заявил, что уверен в победе над Хэйни.

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В статье: Василий Ломаченко Эгис Климас
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