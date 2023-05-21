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Ломаченко – Хэйни: Статистика поединка, количество ударов
Вот так завершилось сражение года
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Действующий обладатель титулов, американец Девин Хэйни (30-0; 15 КО)
Статистика по итогам боя показывает преимущество украинца. Так, Ломаченко выбросил 564 удара, а его соперник – 405. По количеству ударов по корпусу впереди Хэйни (50 против 9 у Василия).
Лома пытался 250 раз попасть джебом (из них 29 успешно), в то время как его соперник таких попыток совершил 188 (20 успешно).
Силовых ударов Василий нанес 314 (95 попал), а Девин – 217 (90 попал).
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