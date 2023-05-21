Ломаченко – Хэйни: Статистика поединка, количество ударов

В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Действующий обладатель титулов, американец Девин Хэйни (30-0; 15 КО) победил украинского боксера Василия Ломаченко (17-3; 11 КО).

Статистика по итогам боя показывает преимущество украинца. Так, Ломаченко выбросил 564 удара, а его соперник – 405. По количеству ударов по корпусу впереди Хэйни (50 против 9 у Василия).

Лома пытался 250 раз попасть джебом (из них 29 успешно), в то время как его соперник таких попыток совершил 188 (20 успешно).

Силовых ударов Василий нанес 314 (95 попал), а Девин – 217 (90 попал).