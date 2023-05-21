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Ломаченко – Хэйни: Статистика поединка, количество ударов

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Вот так завершилось сражение года

Ломаченко – Хэйни: Статистика поединка, количество ударов

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Действующий обладатель титулов, американец Девин Хэйни (30-0; 15 КО) победил украинского боксера Василия Ломаченко (17-3; 11 КО).

Статистика по итогам боя показывает преимущество украинца. Так, Ломаченко выбросил 564 удара, а его соперник – 405. По количеству ударов по корпусу впереди Хэйни (50 против 9 у Василия).

Лома пытался 250 раз попасть джебом (из них 29 успешно), в то время как его соперник таких попыток совершил 188 (20 успешно).

Силовых ударов Василий нанес 314 (95 попал), а Девин – 217 (90 попал).

Ломаченко – Хэйни: Статистика поединка, количество ударов - изображение 1

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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