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Ломаченко заплакал после боя с Хэйни. Видео
Досадное поражение
Boxingscene
Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) не сдержал эмоций после
Лома достойно держался после оглашения результатов поединка, однако заплакал уже в раздевалке.
Видео: TOP Rank
An emotional Lomachenko reflects backstage. pic.twitter.com/DQGvsrOxBo— Top Rank Boxing (@trboxing) May 21, 2023
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