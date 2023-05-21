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Ломаченко заплакал после боя с Хэйни. Видео

Бокс
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Досадное поражение

Ломаченко заплакал после боя с Хэйни. Видео

Boxingscene

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) не сдержал эмоций после проигранного поединка против абсолютного чемпиона мира, американца Девина Хэйни (30-0; 15 КО).

Статистика ударов

Лома достойно держался после оглашения результатов поединка, однако заплакал уже в раздевалке.

Видео: TOP Rank

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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