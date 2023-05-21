Хэйни засвистали трибуны после боя с Ломаченко, Василия поддержали аплодисментами. Видео

В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Действующий обладатель титулов, американец Девин Хэйни (30-0; 15 КО) победил украинского боксера Василия Ломаченко (17-3; 11 КО).

После боя оба боксера дали комментарий СМИ в ринге, однако публика, присутствовавшая на поединке по-разному реагировала на выступления каждого. Слова Ломаченко болельщики встретили аплодисментами, а вот слова Хэйни – прохладным свистом. После выхода из ринга Девин услышал в след еще больше недоброжелательных звуков.