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Хэйни засвистали трибуны после боя с Ломаченко, Василия поддержали аплодисментами. Видео
Где-то это заслужено
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden состоялся поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Действующий обладатель титулов, американец Девин Хэйни (30-0; 15 КО)
После боя оба боксера дали комментарий СМИ в ринге, однако публика, присутствовавшая на поединке по-разному реагировала на выступления каждого. Слова Ломаченко болельщики встретили аплодисментами, а вот слова Хэйни – прохладным свистом. После выхода из ринга Девин услышал в след еще больше недоброжелательных звуков.
Видео: канал boxingukraine в Instagram
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