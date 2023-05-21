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Команда Ломаченко подает апелляцию на решение судей по бою против Хэйни
Шансы выиграть – откровенно низкие
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер Василия Ломаченко (17-3; 11 КО) Эгис Климас на пресс-конференции после боя его подопечного против абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (30-0; 15 КО) заявил, что команда украинца будет подавать апелляцию на
"Это огромное ограбление среди бела дня. Мы так просто этого не отпустим. Гарантирую, что мы будем подавать протест на решение судей. Потому что кое-кому нужно завязать с судейством. Некоторым нужно положить бокс на алтарь правосудия. Потому что сегодня счет был безумным.
Гарантирую, что мы этого не оставим. Мы будем идти до конца.
Может быть, мы не выиграем. Скорее всего, это ничего не изменит. Но мы хотим показать, что такое справедливость" – сказал он.
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