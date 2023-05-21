Ломаченко вспомнил о сыне: Звонил мне семь раз, говорил, что я новый чемпион

Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) после поединка против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (30-0; 15 КО) пошел на прес-конференцию, где прокомментировал результаты боя.

"Я контролировал бой и на протяжении всего боя понимал, что выигрывал. Потому для меня это был большой сюрприз. Я был уверен в своей победе. Я контролировал каждый раунд. Для меня это большой вопрос. Но имеем то, что имеем.

Мы все любим бокс. Такое иногда бывает. Мой отец учил меня всю жизнь, что нужно побеждать без вопросов. Хэйни – хороший соперник.

Мой сын сегодня звонил мне семь раз и постоянно говорил "Новый, новый!" [чемпион - прим]. Это очень больно для меня.

Сколько раундов выиграл? Не знаю, я не могу сейчас сказать вам это. Это будет несерьезно с моей стороны. Мне нужно сесть, сфокусироваться на бое, посмотреть и тогда я могу сказать. Но я полностью уверен, что не проиграл этот бой.

Однажды в бою я почувствовал, что была плохая ситуация. Но я понимал, что мне нужно держаться и фокусироваться на своей стратегии.

Мой собственный рейтинг? Если вы спросите о Линаресе или Лопесе, то они лучше Хэйни.

К этому сражению команда Хэйни подготовила его немного иначе. Но в течение боя он ничего не менял. Он всегда использовал правый апперкот. Вы говорите о джебе. Ну сегодня его не было.

После каждого раунда я возвращался к себе в угол и говорил: "Хорошо, это мой раунд". Возможно, я отдал Хэйни какой-то раунд, но я был уверен, что выиграл другие. Я был уверен, что счет все это время за мной. Возможно, я не разбираюсь в боксе" – сказал он.

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