Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэйни: Теперь я номер один рейтинга Р4Р
Ты ничего не перепутал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (30-0; 15 КО) после
"Я был уверен, что выиграл бой. Знал, что он был близким, конечно, он забрал определенные раунды.
Ломаченко сказал, что я не являюсь боксером Р4Р. Не все бои хороши, в некоторых тебе нужно универсальность, разные стили. Но мне это подходит, потому что умею боксировать, использовать джеб, могу попадать в тело. Считаю, что я доказал, что я – один из лучших боксеров в мире. Верю, что теперь я №1 в Р4Р, показав топ-выступление против парня, который был лидером рейтинга" – сказал он.
‼️ Devin Haney explains why he believes he beat Vasyl Lomachenko and says he is now #1 pound-for-pound…— Michael Benson (@MichaelBensonn) May 21, 2023
[ @TRBoxing] pic.twitter.com/9F3K1fxXuR
Популярное сейчас
- Ахметов видит тренером Шахтера ван Леувена из Зари. Йовичевич может уйти уже летом - источник
- Ломаченко: Сейчас я хочу вернуться домой, поддерживать мою страну и мою православную церковь
- Калинина снялась с финала Мастерса в Риме
- Девин Хейни – Василий Ломаченко: где и когда смотреть онлайн бой
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Мудрик на стиле адаптируется на улицах Лондона. ФОТО