Хэйни: Теперь я номер один рейтинга Р4Р

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни (30-0; 15 КО) после спорной победы над Василием Ломаченко (17-3; 11 КО) заявил, что считает себя лидером рейтинга Р4Р.

"Я был уверен, что выиграл бой. Знал, что он был близким, конечно, он забрал определенные раунды.

Ломаченко сказал, что я не являюсь боксером Р4Р. Не все бои хороши, в некоторых тебе нужно универсальность, разные стили. Но мне это подходит, потому что умею боксировать, использовать джеб, могу попадать в тело. Считаю, что я доказал, что я – один из лучших боксеров в мире. Верю, что теперь я №1 в Р4Р, показав топ-выступление против парня, который был лидером рейтинга" – сказал он.

