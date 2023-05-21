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Глава TOP Rank: Странно, что дерутся украинец и американец, а судьи из США
Не то слово как странно
Глава промоутерской компании TOP Rank Боб Арум после
"Я промоутер, а не судья, но все нейтральные фанаты вокруг меня посчитали, что это было достаточно одностороннее сражение для Ломаченко.
Поэтому все были ошеломлены судейскими записками в пользу Хэйни. Лично я не буду комментировать это, потому что я промоутер.
Этот вопрос должен быть задан комиссии. Если одна сторона протестует против судьи, они меняют его. Но этого не вышло. Это кажется мне удивительным.
Кажется странным, что у нас американец сражается с украинцем, а все судьи американцы" – сказал он.
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