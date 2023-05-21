Глава TOP Rank: Странно, что дерутся украинец и американец, а судьи из США

Глава промоутерской компании TOP Rank Боб Арум после спорной победы Девина Хэйни (30-0; 15 КО) над Василием Ломаченко (17-3; 11 КО) прокомментировал неоднозначное решение судей. Его слова цитирует TOP Rank Boxing:

Статистика боя

"Я промоутер, а не судья, но все нейтральные фанаты вокруг меня посчитали, что это было достаточно одностороннее сражение для Ломаченко.

Поэтому все были ошеломлены судейскими записками в пользу Хэйни. Лично я не буду комментировать это, потому что я промоутер.

Этот вопрос должен быть задан комиссии. Если одна сторона протестует против судьи, они меняют его. Но этого не вышло. Это кажется мне удивительным.

Кажется странным, что у нас американец сражается с украинцем, а все судьи американцы" – сказал он.

Комментарий Ломаченко