Бывший соперник Ломаченко и Хэйни назвал своего победителя поединка

Мексиканский легковес Хорхе Линарес, который в прошлом был соперником Василия Ломаченко (17-3; 11 КО) и Девина Хэйни (30-0; 15 КО), рассказал, кого считает победителем по итогам их очного противостояния. Его слова цитирует Fight Hype:

Статистика боя

"Это было хорошее решение? Да оно п****ц какое плохое. Сколько там было – 116-112? Это так глупо.

Знаете что? Я сражался с ними обоими, я уважаю всех боксеров. Я уважаю Хэйни и Ломаченко, но это очень плохо. Я увидел, что Лома выиграл сражение с разницей в два очка. Он провел прекрасный поединок, просто отличный. Но это Вегас – город Хэйни, он молодой парень. Такой бокс мы видим сейчас" – сказал он.

Лучшие моменты боя