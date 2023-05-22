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Тайсон Фьюри: Я хочу провести бой в Австралии

Бокс
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Имя оппонента пока не называется

Тайсон Фьюри: Я хочу провести бой в Австралии

Фото: The Guardian

Новина українською

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) заявил, что готов провести бой в Австралии.

"Я хочу провести бой в Австралии. Так что я буду ходить и рассматривать разные стадионы следующие несколько дней. Я на 100% серьезен.

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