Майк Тайсон сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон высказался по поводу возможного боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

"Тайсон Фьюри победит, он одолеет Усика. Александр не сможет бегать с ним так долго. Тайсон набросится на него, измотает, а затем нанесёт ему удары. Усик не собирается выигрывать титул в беге. Усик не будет Тайсоном, который двигается и бегает, в какой-то момент боя ему придётся драться.

Фьюри — другой боец, чем Джошуа, он будет более последовательно атаковать Усика. Джошуа почти остановил Усика ударами по корпусу и причинял ему боль", — приводит слова Тайсона Sport Bible со ссылкой на iFL TV.

Ранее в прессе появлялись многочисленные сообщения о поединке между Усиком и Фьюри.