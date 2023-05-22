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Майк Тайсон сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

Бокс
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Но есть одно но

Майк Тайсон сделал прогноз на бой Усик - Фьюри

фото - talksport.com

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон высказался по поводу возможного боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

"Тайсон Фьюри победит, он одолеет Усика. Александр не сможет бегать с ним так долго. Тайсон набросится на него, измотает, а затем нанесёт ему удары. Усик не собирается выигрывать титул в беге. Усик не будет Тайсоном, который двигается и бегает, в какой-то момент боя ему придётся драться.

Фьюри — другой боец, чем Джошуа, он будет более последовательно атаковать Усика. Джошуа почти остановил Усика ударами по корпусу и причинял ему боль", — приводит слова Тайсона Sport Bible со ссылкой на iFL TV.

Ранее в прессе появлялись многочисленные сообщения о поединке между Усиком и Фьюри.

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В статье: Майк Тайсон Александр Усик
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