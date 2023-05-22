  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Отец Хэйни: Девин близок к тому, чтобы стать великим в боксе
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отец Хэйни: Девин близок к тому, чтобы стать великим в боксе

Бокс
(1 голосов)

Победа над Ломаченко в очередной раз это доказала

Отец Хэйни: Девин близок к тому, чтобы стать великим в боксе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Отец абсолютного чемпиона в лёгком весе Девина Хейни Билл Хейни высказался на тему потенциального реванша сына с экс-чемпионом в трёх дивизионах Василием Ломаченко. По словам Билла, поединок между Девином и Василием не был близким, а потому разговоры о реванше сейчас необоснованны.

"Человек несовершенен, но мы довольны результатом. Девин прошёл через огонь и победил Ломаченко. Разве это не так? Я в восторге. Могу назвать себя счастливым отцом.

Думаю, этот результат приближает Девина к тому, чтобы стать великим в этом виде спорта. Я не считаю, что этот поединок был таким близким, чтобы сейчас говорить о матче-реванше. Бой не был близким", — приводит слова Билла Хейни South China Morning Post.

По теме
yellow-arrow
Майк Тайсон сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
yellow-arrow
Тайсон Фьюри: Я хочу провести бой в Австралии
yellow-arrow
Бывший соперник Ломаченко и Хэйни назвал своего победителя поединка
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде