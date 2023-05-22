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Названы гонорары за бой Хэйни и Ломаченко
Боксеры получили солидную сумму
Названы гонорары, которые получат украинец Василий Ломаченко и американец Девина Хейни за очный поединок за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг). Их бой состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США). По информации журналиста ESPN US Майка Коппингера у себя в социальных сетях, Ломачеко заработает $ 3 млн, а Хейни получит $ 4 млн.
При этом сообщается, что Хейни рискует получить штраф за толчок Ломаченко во время дуэли взглядов.
Напомним, Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
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