Шакур Стивенсон: Я бы хотел этот бой с Ломаченко

Экс-чемпион мира в двух дивизионах Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) рассказал, что хочет провести бой с Девином Хейни (30-0, 15 КО) или с Василием Ломаченко (17-3, 11 КО).

Слова Шакура приводит boxingscene.com.

"Я бы тоже хотел этот бой с Ломаченко. Честно говоря, это безусловно должен быть я против него. Если Дэвин не останется в легком весе и не подерется со мной, я бы очень хотел провести бой с Ломаченко, чтобы показать вам всем, что я говорю правду".