Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шакур Стивенсон: Я бы хотел этот бой с Ломаченко
Стороны могут уже начинать переговоры
http://fightnews.info/ fightnews
Экс-чемпион мира в двух дивизионах Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) рассказал, что хочет провести бой с Девином Хейни (30-0, 15 КО) или с Василием Ломаченко (17-3, 11 КО).
Слова Шакура приводит boxingscene.com.
"Я бы тоже хотел этот бой с Ломаченко. Честно говоря, это безусловно должен быть я против него. Если Дэвин не останется в легком весе и не подерется со мной, я бы очень хотел провести бой с Ломаченко, чтобы показать вам всем, что я говорю правду".
Популярное сейчас
- ЛНЗ сыграет в стыках за УПЛ, Горняк-Спорт оформляет вылет. Результаты и таблица Первой лиги
- В ГУР сообщили, что именно российские добровольцы делают на территории РФ
- Жеваго сделал заявление по поводу будущего Ворсклы
- Девин Хейни – Василий Ломаченко: Полное ВИДЕО боя за звание чемпиона
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами