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Шакур Стивенсон: Я бы хотел этот бой с Ломаченко

Бокс
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Стороны могут уже начинать переговоры

Шакур Стивенсон: Я бы хотел этот бой с Ломаченко

http://fightnews.info/ fightnews

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Экс-чемпион мира в двух дивизионах Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) рассказал, что хочет провести бой с Девином Хейни (30-0, 15 КО) или с Василием Ломаченко (17-3, 11 КО).

Слова Шакура приводит boxingscene.com.

"Я бы тоже хотел этот бой с Ломаченко. Честно говоря, это безусловно должен быть я против него. Если Дэвин не останется в легком весе и не подерется со мной, я бы очень хотел провести бой с Ломаченко, чтобы показать вам всем, что я говорю правду".

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В статье: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон
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Источник:
Xsport.ua

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