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С Джервонты Дэвиса сняты обвинения по делу о домашнем насилии

Бокс
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Боксер отбывает домашний арест

С Джервонты Дэвиса сняты обвинения по делу о домашнем насилии

фото - boxingscene.com

Новина українською

С американского непобеждённого боксёра, чемпиона мира в трёх весовых категориях Джервонты Дэвиса были сняты все обвинения. Об этом пишет Boxingscene.

Джервонта прошёл курсы "по управлению гневом и воспитанию детей". В понедельник суд округа Броуард снял все обвинения по делу о домашнем насилии и перевёл дело в статус "Закрыто".

Сейчас спортсмен отбывает домашний арест в резиденции своего тренера за автомобильную аварию, в результате которой пострадали четыре человека, включая беременную женщину.

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В статье: Джервонта Дэвис
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