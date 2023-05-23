С Джервонты Дэвиса сняты обвинения по делу о домашнем насилии

С американского непобеждённого боксёра, чемпиона мира в трёх весовых категориях Джервонты Дэвиса были сняты все обвинения. Об этом пишет Boxingscene.

Джервонта прошёл курсы "по управлению гневом и воспитанию детей". В понедельник суд округа Броуард снял все обвинения по делу о домашнем насилии и перевёл дело в статус "Закрыто".

Сейчас спортсмен отбывает домашний арест в резиденции своего тренера за автомобильную аварию, в результате которой пострадали четыре человека, включая беременную женщину.