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С Джервонты Дэвиса сняты обвинения по делу о домашнем насилии
Боксер отбывает домашний арест
фото - boxingscene.com
С американского непобеждённого боксёра, чемпиона мира в трёх весовых категориях Джервонты Дэвиса были сняты все обвинения. Об этом пишет Boxingscene.
Джервонта прошёл курсы "по управлению гневом и воспитанию детей". В понедельник суд округа Броуард снял все обвинения по делу о домашнем насилии и перевёл дело в статус "Закрыто".
Сейчас спортсмен отбывает домашний арест в резиденции своего тренера за автомобильную аварию, в результате которой пострадали четыре человека, включая беременную женщину.
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