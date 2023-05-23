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Фьюри: Бой с Усиком? есть и другие большие поединки, над которыми мы работаем

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У Тайсона есть и другие варианты

Фьюри: Бой с Усиком? есть и другие большие поединки, над которыми мы работаем

Фото: The Guardian

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) поделился мыслями о долгожданном поединке с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

"Я планирую провести несколько грандиозных боев в этом и в следующем году.

У нас на горизонте есть поединок за звание абсолютного чемпиона против Александра Усика. О нем говорят уже больше года. Но есть и другие большие поединки, над которыми мы сейчас работаем.

Мы должны были поговорить о бое с Чжаном, но Джо Джойс активировал пункт о реванше, поэтому теперь у них будет матч-реванш. Возможно, победитель получит шанс сразиться со мной", - приводит слова Фьюри boxingscene.com.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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