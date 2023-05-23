Фьюри: Бой с Усиком? есть и другие большие поединки, над которыми мы работаем

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) поделился мыслями о долгожданном поединке с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

"Я планирую провести несколько грандиозных боев в этом и в следующем году.

У нас на горизонте есть поединок за звание абсолютного чемпиона против Александра Усика. О нем говорят уже больше года. Но есть и другие большие поединки, над которыми мы сейчас работаем.

Мы должны были поговорить о бое с Чжаном, но Джо Джойс активировал пункт о реванше, поэтому теперь у них будет матч-реванш. Возможно, победитель получит шанс сразиться со мной", - приводит слова Фьюри boxingscene.com.