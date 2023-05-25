Деонтей Уайлдер: Усик боится меня

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) считает, что действующий обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) избегает поединка с ним.

"Послушайте, я очень хочу этого боя, но… мне кажется, что Усик немного боится. Хотя нет, сильно боится. Я в этом бизнесе и многое знаю (улыбается).

Время и место – это не имеет значения. Я не требую многого, а просто хочу, чтобы поединок состоялся. Мы помогаем друг другу прокормить себя. Я не пытаюсь набивать себе цену", – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу EsNews.

Напомним, что последний бой Уайлдер провел в октябре, где нокаутировал финского ветерана Роберта Хелениуса.