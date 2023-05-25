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Боб Арум: Было бы неправильно, если Фьюри не провел бы бой перед поединком с Александром Усиком

Бокс
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Бой в Австралии может стать разминочным

Боб Арум: Было бы неправильно, если Фьюри не провел бы бой перед поединком с Александром Усиком

Фото: The Guardian

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Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Боб Арум рассказал о желании Тайсона Фьюри провести бой. Слова менеджера приводит Boxing Social.

"Если вы продвигаете Тайсона Фьюри, вам придется подождать, пока все уляжется. Тайсон много чего говорит — я думаю, он серьезен, когда говорит это, но завтра он уже убавляет свой пыл.

В конце концов мы понимаем, где он находится. Думаю, было бы неправильно, если бы он не провел бой перед запланированным зимним боем с Александром Усиком."

Ранее сообщали, что Тайсон Фьюри готов провести следующий бой планирует провести в Австралии.

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В статье: Тайсон Фьюри
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Источник:
Xsport.ua

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