Боб Арум: Было бы неправильно, если Фьюри не провел бы бой перед поединком с Александром Усиком

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Боб Арум рассказал о желании Тайсона Фьюри провести бой. Слова менеджера приводит Boxing Social.

"Если вы продвигаете Тайсона Фьюри, вам придется подождать, пока все уляжется. Тайсон много чего говорит — я думаю, он серьезен, когда говорит это, но завтра он уже убавляет свой пыл.

В конце концов мы понимаем, где он находится. Думаю, было бы неправильно, если бы он не провел бой перед запланированным зимним боем с Александром Усиком."

Ранее сообщали, что Тайсон Фьюри готов провести следующий бой планирует провести в Австралии.