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Боб Арум: Было бы неправильно, если Фьюри не провел бы бой перед поединком с Александром Усиком
Бой в Австралии может стать разминочным
Фото: The Guardian
Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) Боб Арум рассказал о желании Тайсона Фьюри провести бой. Слова менеджера приводит Boxing Social.
"Если вы продвигаете Тайсона Фьюри, вам придется подождать, пока все уляжется. Тайсон много чего говорит — я думаю, он серьезен, когда говорит это, но завтра он уже убавляет свой пыл.
В конце концов мы понимаем, где он находится. Думаю, было бы неправильно, если бы он не провел бой перед запланированным зимним боем с Александром Усиком."
Ранее сообщали, что Тайсон Фьюри готов провести следующий бой планирует провести в Австралии.
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