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Тайсон Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа
Блефует ли британец, пока не понятно
фото - boxingscene.com
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) предложил Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) провести бой.
"Несколько дней назад я направил Энтони Джошуа проект контракта на бой в сентябре на "Уэмбли", который хотят увидеть все, включая меня.
Согласие Эй Джея позволит дать миру то, что они хотят видеть. В этот раз я не собираюсь снимать миллион видео и продолжать давить. Теперь мяч на вашей стороне", - написал Фьюри.
Ранее украинец Александр Усик согласился провести бой с Тайсоном Фьюри, однако британец не согласился на соглашение 70/30 в свою пользу.
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