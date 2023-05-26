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Тайсон Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа

Бокс
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Блефует ли британец, пока не понятно

Тайсон Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) предложил Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) провести бой.

"Несколько дней назад я направил Энтони Джошуа проект контракта на бой в сентябре на "Уэмбли", который хотят увидеть все, включая меня.

Согласие Эй Джея позволит дать миру то, что они хотят видеть. В этот раз я не собираюсь снимать миллион видео и продолжать давить. Теперь мяч на вашей стороне", - написал Фьюри.

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Ранее украинец Александр Усик согласился провести бой с Тайсоном Фьюри, однако британец не согласился на соглашение 70/30 в свою пользу.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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