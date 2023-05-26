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Александр Гвоздик вошел в топ-5 обновленного рейтинга WBC
Украинец одержал победу
MarvNation Promotions
26 мая WBC опубликовала обновленный рейтинг полутяжелого дивизиона.
Украинец Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) занял пятую строчку.
В своем последнем поединке, состоявшемся 7 мая, он одержал победу над латвийцем Ричардсом Болотниксом (19-7-1, 8 КО).
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Лидером в списке лучших стал британец Каллум Смит (29-1, 21 КО).
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