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Александр Гвоздик вошел в топ-5 обновленного рейтинга WBC

Бокс
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Украинец одержал победу

Александр Гвоздик вошел в топ-5 обновленного рейтинга WBC

MarvNation Promotions

Новина українською

26 мая WBC опубликовала обновленный рейтинг полутяжелого дивизиона.

Украинец Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) занял пятую строчку.

В своем последнем поединке, состоявшемся 7 мая, он одержал победу над латвийцем Ричардсом Болотниксом (19-7-1, 8 КО).

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Лидером в списке лучших стал британец Каллум Смит (29-1, 21 КО).

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В статье: Александр Гвоздик
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