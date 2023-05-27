  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Инсайдер: Команды Фьюри и Джошуа вернулись к переговорам
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Инсайдер: Команды Фьюри и Джошуа вернулись к переговорам

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Надо договариваться

Инсайдер: Команды Фьюри и Джошуа вернулись к переговорам

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Известный боксерский инсайдер Майк Копинджер заявил, что команды чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) и его соотечественника Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) вернулись к переговорам по организации боя.

По информации специалиста по ESPN, поединок между "Эй Джеем" и "Цыганским королем" должен состояться в сентябре, местом его проведения однозначно станет Великобритания.

Напомним, что команды Фьюри и Джошуа уже вели переговоры об организации поединка раньше, однако не смогли прийти к соглашению об условиях контракта.

Отметим, что ранее Тайсон заявил, что направил контракт на бой Джошуа.

По теме
yellow-arrow
Александр Гвоздик вошел в топ-5 обновленного рейтинга WBC
yellow-arrow
Тайсон Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа
yellow-arrow
Сауль Альварес высказался о бое с Логаном Полом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде