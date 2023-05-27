Инсайдер: Команды Фьюри и Джошуа вернулись к переговорам

Известный боксерский инсайдер Майк Копинджер заявил, что команды чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) и его соотечественника Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) вернулись к переговорам по организации боя.

По информации специалиста по ESPN, поединок между "Эй Джеем" и "Цыганским королем" должен состояться в сентябре, местом его проведения однозначно станет Великобритания.

Напомним, что команды Фьюри и Джошуа уже вели переговоры об организации поединка раньше, однако не смогли прийти к соглашению об условиях контракта.