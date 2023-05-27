Кроуфорд о бое со Спенсом: Пойду за нокаутом

Чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Теренс Кроуфорд (39-0; 30 КО) поделился своими ожиданиями от поединка против чемпиона по версиям WBA, IBF и WBC Эрола Спенса (28-0; 22 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:

"Уверяю вас, этот поединок не будет похож на другие. Если я смогу причинить ему боль, то пойду за нокаутом.

У меня не просто так почти 100% нокаутов в полусреднем весе. После того, как я поднялся, я стал злее, сильнее, и мой удар стал опаснее" – сказал он.

Напомним, что бой Кроуфорд-Спенс состоится 29 июля на Т-Mobile арене в Лас-Вегасе (США).