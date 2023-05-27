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Фьюри снова обложил нецензурными словами Усика. Фото
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Скріншот з трансляції
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) обвинил украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) в срыве их поединка 29 апреля. Соответствующий пост британец разместил на своей странице в Instagram.
"Усик – су*а, я вам уже говорил это. Он скрылся от 29 апреля с миллионом оправданий", - написал Фьюри.
Напомним, что бой Усик – Фьюри сорвался именно из-за неопределенности со стороны Тайсона. Сначала "цыганский король" запросил невероятный гонорар за бой (70/30 в его пользу), а затем не смог определить позиции по реваншу.
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