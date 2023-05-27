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Суперзвезда легкого веса бросил вызов Ломаченко
Их бой будет очень интересным
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Американский боксер, экс-чемпион мира Шакур Стивенсон (20-0; 10 КО) выразил желание провести бой с украинцем Василием Ломаченко (17-3; 11 КО). Его слова цитирует Boxing News 24:
"Джемейн Ортис говорит действительно сумасшедшие вещи, поэтому я хотел бы поставить его на место – это то, что я хотел бы сделать.
Но если у меня будет шанс встретиться с Ломаченко в следующем поединке, он явно еще не закончил.
Он не старый, заброшенный боксер. Я не хочу ждать еще год, когда ему исполнится 36 или 37 лет – не знаю, сколько ему лет. Я хотел бы подраться с ним сейчас сразу после Дэвина, чтобы показать на что я способен.
Если Лома будет настаивать, что ему нужно промежуточное сражение, тогда я точно готов разобраться с Ортисом, я собираюсь сильно избить этого парня. Он не понимает, о чем говорит" – сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
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