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Промоутер Джошуа: Нам никто никаких контрактов не отправлял

Бокс
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Кто-то снова обманывает

Промоутер Джошуа: Нам никто никаких контрактов не отправлял

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
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Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) Эдди Хирн рассказал, что их команда не получала контрактов на бой против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО).

"Я не хочу никого расстраивать, но в то же время чувствую, что важно рассказать, что происходит. К тому же я не хочу, чтобы кто-то без причин пытался выставить Энтони Джошуа в плохом свете. Во-первых, нам не присылали никаких контрактов. Прошлым вечером появился Фьюри и сказал: "Я отправил контракт команде Энтони Джошуа". Он его не отправлял.

Во вторник или среду Джордж Уоррен прислал мне письмо, в котором сказал: "Вы заинтересованы в поединке в сентябре? Мы уже обсуждали условия раньше. Мы не думаем, что будет очень сложно договориться. Какие твои мысли?"

Я сразу же позвонил Джорджу и сказал, что мы планируем бой в августе и, конечно же, ведем переговоры о поединке в Саудовской Аравии в декабре. Если мы не реализуем этот план, то будем более чем счастливы взглянуть на бой с Тайсоном Фьюри" - сказал Хирн.

Напомним, что ранее Фьюри обозвал Усика нецензурным словом.

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В статье: Энтони Джошуа Эдди Хирн
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Источник:
fightnews

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