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Промоутер Джошуа: Нам никто никаких контрактов не отправлял
Кто-то снова обманывает
фото - boxingscene.com
Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) Эдди Хирн рассказал, что их команда не получала контрактов на бой против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО).
"Я не хочу никого расстраивать, но в то же время чувствую, что важно рассказать, что происходит. К тому же я не хочу, чтобы кто-то без причин пытался выставить Энтони Джошуа в плохом свете. Во-первых, нам не присылали никаких контрактов. Прошлым вечером появился Фьюри и сказал: "Я отправил контракт команде Энтони Джошуа". Он его не отправлял.
Во вторник или среду Джордж Уоррен прислал мне письмо, в котором сказал: "Вы заинтересованы в поединке в сентябре? Мы уже обсуждали условия раньше. Мы не думаем, что будет очень сложно договориться. Какие твои мысли?"
Я сразу же позвонил Джорджу и сказал, что мы планируем бой в августе и, конечно же, ведем переговоры о поединке в Саудовской Аравии в декабре. Если мы не реализуем этот план, то будем более чем счастливы взглянуть на бой с Тайсоном Фьюри" - сказал Хирн.
Напомним, что ранее Фьюри
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