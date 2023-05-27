Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Непобедимый чемпион мира бросил вызов Усику
Может быть интересно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Лоренс Околе (19-0; 14 КО) заявил, что хотел бы провести поединок против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBА, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО).
"Когда я говорю, что у меня есть свои собственные цели, я действительно имею это в виду. Другие ребята здесь думают: "Ох, я хочу завоевать титул чемпиона мира". Я сделал это. Я защитил пояс. Но есть и другие вещи, которые я хочу сделать. Это просто очередная остановка. По-моему, я просто остановился на чьем-то заднем дворе, но я все еще на своем пути к тому, чего хочу достичь.
Я хочу посмотреть на себя против Усика. Я хочу посмотреть, как он справится с моим неудобством и атлетизмом. Я бы действительно хотел это увидеть. Усик – поднявшийся выше крузер, так что теперь он немного другой – немного медленнее, но немного сильнее. Так что будет интересно на это посмотреть" - сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
Популярное сейчас
- Триумф Полесья, Прикарпатье выигрывает группу выбывания. Результаты и таблица Первой лиги
- Еще почти полтысячи убитыми. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Заявка сборной Украины, переговоры Довбика и Днепра-1 о новом контракте. Главные новости за 26 мая
- Деонтей Уайлдер: Усик боится меня
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО