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Непобедимый чемпион мира бросил вызов Усику

Бокс
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Непобедимый чемпион мира бросил вызов Усику

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO Лоренс Околе (19-0; 14 КО) заявил, что хотел бы провести поединок против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBА, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО).

"Когда я говорю, что у меня есть свои собственные цели, я действительно имею это в виду. Другие ребята здесь думают: "Ох, я хочу завоевать титул чемпиона мира". Я сделал это. Я защитил пояс. Но есть и другие вещи, которые я хочу сделать. Это просто очередная остановка. По-моему, я просто остановился на чьем-то заднем дворе, но я все еще на своем пути к тому, чего хочу достичь.

Я хочу посмотреть на себя против Усика. Я хочу посмотреть, как он справится с моим неудобством и атлетизмом. Я бы действительно хотел это увидеть. Усик – поднявшийся выше крузер, так что теперь он немного другой – немного медленнее, но немного сильнее. Так что будет интересно на это посмотреть" - сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри обозвал Усика нецензурным словом.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
fightnews

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