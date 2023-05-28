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Промоутер Фьюри о бое с Джошуа: Мы готовы к работе, но команда Энтони изучает другие возможности
Разберитесь уже, кто кому соперник
Фото: The Guardian
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что их команда предложила Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) организовать поединок. Его слова цитирует talkSPORT:
"Это правда. Если коротко, я разговаривал с Тайсоном в понедельник. Нам был задан вопрос: "Какие самые большие бои мы можем провести?" Имя Энтони появилось в этом разговоре, и инструкция была достаточно четкой: "Иди и попробуй провести это сражение".
На следующее утро я направил электронное письмо Эдди Хирну, сделал официальное предложение. Те же условия, что и в прошлом декабре. Точно такая же сделка.
Мы готовы к работе. Тайсон хочет, чтобы это произошло, мы тоже, и я надеюсь, что они тоже. Это точно такое же соглашение, точно такие же условия. Надеюсь, на этот раз у нас достаточно времени, чтобы выполнить это, если они хотят такое сделать.
Но они ясно дали понять, что изучают другие возможности для Джошуа, и мы все еще должны исследовать другие возможности для Тайсона. Но приоритет – проверить, сможем ли мы это устроить. Если они хотят это сделать, это нужно сделать" – сказал он.
Напомним, ранее промоутер Джошуа
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