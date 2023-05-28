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Дэвид Хэй хотел бы еще раз увидеть бой Ломаченко – Хэйни

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Дэвид Хэй хотел бы еще раз увидеть бой Ломаченко – Хэйни

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж, экс-чемпион мира Дэвид Хэй рассказал, что с удовольствием посмотрел бы еще раз поединок между украинцем Василием Ломаченко (17-3; 11 КО) и абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни (30-0; 15 КО). Его слова цитирует Pro Box TV:

"Я смотрел бой вживую. Это действительно было близкое и напряженное сражение. После оглашения решения в Лас-Вегасе казалось, что с Василием поступили несправедливо, даже если бы разница была в одно очко. Судейские записки выглядели так, будто бой был односторонним, что невозможно даже вообразить.

Ломаченко сочетал отличные комбинации, казалось, что он доносил больше ударов, он несколько раз потряс Хэйни. Уровень навыков был столь высоким, насколько это возможно.

Я хотел бы увидеть это сражение снова, я думаю, что есть смысл провести его снова, с нейтральными судьями, даже если он снова пройдет в Вегасе. Это несправедливо, чтобы украинцы приезжали в Америку на бой с тремя американскими судьями за все пояса" – сказал он.

Напомним, что ранее Тарас Шелестюк подверг критике Ломаченко за тактику ведения поединка против Хэйни.

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В статье: Дэвид Хэй
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