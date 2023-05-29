Жена Тайсона Фьюри выпустит новую книгу

Жена чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) рассказала, что вскоре выпустит свою вторую книгу, она будет посвящена их жизни с боксером.

"С тех пор как вышла моя последняя книга "Любовь и ярость" все спрашивали, когда я успеваю все делать с шестью детьми и графиком Тайсона, еще и успеваю отдыхать.

Я рада сообщить, что в сентябре выпускаю новую книгу под названием "Как она это делает?"

Эта книга рассказывает о моей безумной бурной жизни с Тайсоном и шестью детьми, которых скоро станет семь. О наших путешествиях по миру, будничных делах и все остальное, что нам, матерям, приходится делать", – сказала Пэрис.

Презентация книги запланирована на 28 сентября.