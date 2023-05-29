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Фрэнк Уоррен назвал возможные гонорары Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа

Бокс
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Но состоится ли этот бой

Фрэнк Уоррен назвал возможные гонорары Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Джордж Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), в интервью Queensberry Promotions рассказал об отправке официального предложения о бое Энтони Джошуа.

По словам Уоррена, гонорар будет распределен следующим образом: 60 на 40 в пользу Тайсона и 50 на 50 в поединке-реванше.

Напомним, в конце прошлого года Фьюри с Джошуа уже вели переговоры о поединке и тогда сделка в итоге сорвалась.

На счету Фьюри 34 поединка, в которых он добыл 33 победы (24 — нокаутом). В активе Джошуа 28 боёв, где он одержал 25 побед (22 — нокаутом) и потерпел три поражения.

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В статье: Энтони Джошуа Фрэнк Уоррен
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