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Эдди Хирн рассказал о возможном бое Фьюри - Джошуа
Функционер пытается организовать этот мегафайт
Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО), рассказал о возможном бое британца против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).
"Я пройду через этот процесс и увижу, насколько это реально. Я верю Фрэнку Уоррену, я думаю, что они в действительно тяжелом положении. Тайсон Фьюри хочет больших и денежных боев, и Эй Джей - это один из таких поединков. Сейчас наш план остается неизменным - август, и Деонтей Вайлдер в декабре, поэтому мы увидим, что произойдет в Саудовской Аравии на этой неделе.
Это наш план, это то, к чему мы двигаемся на этой неделе, если мы не сможем этого сделать, мы на 100% посмотрим на бой Тайсона Фьюри.
Нам говорят, что соглашение с Саудовской Аравией находится на грани закрытия. Но мы увидим. Мы не закрываем дверь перед поединком с Тайсоном Фьюри, мы просто следим за тем, чтобы карьера Энтони Джошуа шла по плану и никто не мешал другим ".
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