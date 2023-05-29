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Эдди Хирн рассказал о возможном бое Фьюри - Джошуа

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Эдди Хирн рассказал о возможном бое Фьюри - Джошуа

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Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО), рассказал о возможном бое британца против Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).

"Я пройду через этот процесс и увижу, насколько это реально. Я верю Фрэнку Уоррену, я думаю, что они в действительно тяжелом положении. Тайсон Фьюри хочет больших и денежных боев, и Эй Джей - это один из таких поединков. Сейчас наш план остается неизменным - август, и Деонтей Вайлдер в декабре, поэтому мы увидим, что произойдет в Саудовской Аравии на этой неделе.

Это наш план, это то, к чему мы двигаемся на этой неделе, если мы не сможем этого сделать, мы на 100% посмотрим на бой Тайсона Фьюри.

Нам говорят, что соглашение с Саудовской Аравией находится на грани закрытия. Но мы увидим. Мы не закрываем дверь перед поединком с Тайсоном Фьюри, мы просто следим за тем, чтобы карьера Энтони Джошуа шла по плану и никто не мешал другим ".

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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Источник:
boxingscene

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