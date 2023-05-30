Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдди Хирн: Фрэнк Уоррен прислал письмо с готовностью продолжить переговоры о поединке Фьюри - Джошуа
Промоутер рассказал о готовности организовать бой
Getty Images/Global Images Ukraine
Промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хирн, рассказал о реакции подопечного на повторное предложение о поединке с действующим обладателем титула WBC соотечественником Тайсоном Фьюри.
"Контракта не было. Фрэнк Уоррен прислал письмо с готовностью продолжить переговоры о поединке в сентябре на прежних условиях. Что ж, давайте. Через пять минут я перезвонил, и мы мило пообщались.
Я сообщил Энтони, и он рассмеялся, сказав: "Разве Фьюри не дерётся с Джеем Опетайей, Демси Маккином или Джоном Джонсом?" Я ответил, что они хотят подраться с нами. На что он сказал, что мы выступим в августе и декабре. Таков наш план, но я рассмотрю их предложение", – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Популярное сейчас
- "Будем двигаться". Зеленский заявил о важном решении, принятом на Ставке
- РФ в 17-й раз за май ударила по Киеву. Есть жертвы и разрушения в разных районах столицы
- Интриги УПЛ, вызов Русина в сборную, новый тренер для Мудрика. Главные новости за 29 мая
- Тайсон Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа
- Сексуальная модель домогалась к звездам АПЛ после ночи с лидером Челси. ФОТО
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО