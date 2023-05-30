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Эдди Хирн: Фрэнк Уоррен прислал письмо с готовностью продолжить переговоры о поединке Фьюри - Джошуа

Бокс
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Промоутер рассказал о готовности организовать бой

Эдди Хирн: Фрэнк Уоррен прислал письмо с готовностью продолжить переговоры о поединке Фьюри - Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine

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Промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа Эдди Хирн, рассказал о реакции подопечного на повторное предложение о поединке с действующим обладателем титула WBC соотечественником Тайсоном Фьюри.

"Контракта не было. Фрэнк Уоррен прислал письмо с готовностью продолжить переговоры о поединке в сентябре на прежних условиях. Что ж, давайте. Через пять минут я перезвонил, и мы мило пообщались.

Я сообщил Энтони, и он рассмеялся, сказав: "Разве Фьюри не дерётся с Джеем Опетайей, Демси Маккином или Джоном Джонсом?" Я ответил, что они хотят подраться с нами. На что он сказал, что мы выступим в августе и декабре. Таков наш план, но я рассмотрю их предложение", – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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