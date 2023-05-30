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Александр Гвоздик вернулся в рейтинг лучших по версии The Ring
Боксер в последнем бою одержал победу
MarvNation Promotions
Экс-чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) вошел в топ-10 рейтинга по версии The Ring.
Свой последний бой боксер провел в феврале 2023 года, когда 6 мая он одержал досрочную победу над четвертым номером рейтинга WBA Ричардом Болотником (19-7-1, 8 КО).
В новом рейтинге WBC, опубликованном после победы Гвоздика над Болотником, украинец занял пятое место.
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