Александр Гвоздик вернулся в рейтинг лучших по версии The Ring

Экс-чемпион мира в полутяжелом дивизионе Александр Гвоздик (19-1, 15 КО) вошел в топ-10 рейтинга по версии The Ring.

Свой последний бой боксер провел в феврале 2023 года, когда 6 мая он одержал досрочную победу над четвертым номером рейтинга WBA Ричардом Болотником (19-7-1, 8 КО).

В новом рейтинге WBC, опубликованном после победы Гвоздика над Болотником, украинец занял пятое место.