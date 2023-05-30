Ломаченко: Сейчас я не думаю о будущем, потому что мы только что закончили тяжёлую работу

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях, украинец Василий Ломаченко признался, что в настоящий момент преждевременно говорить о каких-либо планах. По словам Василия, сейчас он хочет вернуться домой, чтобы хорошо отдохнуть.

"Сейчас я не думаю о будущем, потому что мы только что закончили тяжёлую работу, провели этот поединок. Я хочу вернуться, побыть дома, немного расслабиться, немного изменить жизнь. После этого можно будет говорить о будущем", — сказал Ломаченко на канале ESNEWS в YouTube.

Напомним, в последнем поединке Ломаченко единогласным решением судей уступил американцу Девину Хейни.