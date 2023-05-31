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Теофимо Лопес: Когда я дрался с Ломаченко, я забрал его сердце

Бокс
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Лопес вспомнил победу над Ломаченко

Теофимо Лопес: Когда я дрался с Ломаченко, я забрал его сердце

Новина українською

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Теофимо Лопес в преддверии поединка с Джошем Тэйлором вспомнил о своём предыдущем бое с украинцем Василием Ломаченко, который состоялся в 2020 году. Победу тогда добыл Лопес.

"Я хочу убить Джоша Тейлора. Это и есть бокс. Мы все знаем об этом. Когда я дрался с Ломаченко, я забрал его сердце. Особенно в двенадцатом раунде. У Тэйлора нет сердца. Так что же я могу у него взять? Его жизнь. Я вселяю страх в оппонентов», - сказал Лопес на канале PUNSH DRUNK BOXING на YouTube.

Поединок между Лопесом и Тэйлором должен состояться в ночь на 11 июня в Нью-Йорке (США). Бойцы сразятся за титул WBO в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), принадлежащий Джошу.

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В статье: Бокс Джош Тейлор Теофимо Лопес
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