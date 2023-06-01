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Тайсон Фьюри: Джошуа такой же трус, как и Усик
Но в то же время британец продолжает избегать поединка с украинцем
Фото: The Guardian
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри отреагировал на нежелание бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа проводить с ним бой в сентябре этого года.
Ранее об этом сообщил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.
"Что за трус! Джошуа такой же трус, как и Усик", – написал Фьюри на своей странице в социальных сетях.
В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.
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