Тайсон Фьюри: Джошуа такой же трус, как и Усик

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри отреагировал на нежелание бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа проводить с ним бой в сентябре этого года.

Ранее об этом сообщил промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен.

"Что за трус! Джошуа такой же трус, как и Усик", – написал Фьюри на своей странице в социальных сетях.

В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.