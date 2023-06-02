Федерация бокса Швейцарии вышла из состава IBA

Федерация бокса Швейцарии приняла решение выйти из состава Международной ассоциации бокса (IBA), чтобы присоединиться к новой организации – World Boxing. Об этом пишет пресс-служба швейцарской федерации бокса.

В качестве причины такого решения в Федерации бокса Швейцарии назвали заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что IBA больше не сможет проводить олимпийские соревнования по боксу на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее из состава Международной ассоциации бокса вышла американская боксёрская ассоциация. В ответ на это IBA запретила ей принимать участие в своих турнирах.