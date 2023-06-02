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Федерация бокса Швейцарии вышла из состава IBA

Бокс
(1 голосов)

Ранее подобное решение приняла америка

Федерация бокса Швейцарии вышла из состава IBA

Новина українською

Федерация бокса Швейцарии приняла решение выйти из состава Международной ассоциации бокса (IBA), чтобы присоединиться к новой организации – World Boxing. Об этом пишет пресс-служба швейцарской федерации бокса.

В качестве причины такого решения в Федерации бокса Швейцарии назвали заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о том, что IBA больше не сможет проводить олимпийские соревнования по боксу на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Ранее из состава Международной ассоциации бокса вышла американская боксёрская ассоциация. В ответ на это IBA запретила ей принимать участие в своих турнирах.

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