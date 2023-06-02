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Райан Гарсия: Ломаченко выиграл бой с Хэйни

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Он назвал этот бой ограблением

Райан Гарсия: Ломаченко выиграл бой с Хэйни

Новина українською

Американский легковес Райан Гарсия считает, что украинец Василий Ломаченко должен был стать абсолютным чемпионом в лёгком весе в бою с Девином Хейни , однако ему помешали.

"Я отправил Хейни сообщение. Написал: "Брат, я считаю, что Лома забрал этот бой, но попытайся оставить в прошлом всю критику, с которой сейчас столкнулся, и двигайся вперёд.

Я был на арене и полагал, что Лома победил. Многие говорят, что не стоит называть это ограблением. Хорошо, но когда кто-то заслуживает победу, то так или иначе в каком-то смысле это ограбление. Мне кажется, Лома наносил более эффективные удары. Девин много позировал, его удары не были чистыми", – сказал Гарсия на канале Boxing Champs в YouTube.

Бой между Ломаченко и Девином Хейни состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США). Поединок продлился всю дистанцию и завершился победой Девина единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

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В статье: Василий Ломаченко Райан Гарсия
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