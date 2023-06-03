Джошуа: Я ничего не знаю о переговорах по бою с Уайтом

Британский супертяж Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) заявил, что ничего не знает о переговорах по организации его поединка против Диллиана Уайта (29-3; 19 КО). Об этом он написал в посте на своей странице в Instagram.

"Я ничего не знаю о переговорах по бою с Диллианом Уайтом. Ежедневно - ЭйДжей это, ЭйДжей то, ЭйДжей отрастил волосы, но я все равно трахну твою девушку, репостни это" – написал британец.

‼️ Anthony Joshua on Instagram… pic.twitter.com/kiISTiN7IS — Michael Benson (@MichaelBensonn) June 2, 2023