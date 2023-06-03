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Джошуа: Я ничего не знаю о переговорах по бою с Уайтом

Бокс
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Так а драться против кого будешь

Джошуа: Я ничего не знаю о переговорах по бою с Уайтом

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) заявил, что ничего не знает о переговорах по организации его поединка против Диллиана Уайта (29-3; 19 КО). Об этом он написал в посте на своей странице в Instagram.

"Я ничего не знаю о переговорах по бою с Диллианом Уайтом. Ежедневно - ЭйДжей это, ЭйДжей то, ЭйДжей отрастил волосы, но я все равно трахну твою девушку, репостни это" – написал британец.

Напомним, что ранее Райан Гарсия прокомментировал результаты боя Ломаченко – Хэйни.

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В статье: Энтони Джошуа
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