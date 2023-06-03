Усик о политических перспективах: Не собираюсь этим заниматься

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал, что не собирается строить политическую карьеру. Его слова цитирует Przegląd Sportowy:

– Артем Федецкий недавно рассказал, что видел видео, на котором вы сидели в танке и стреляли из него.

– Я был на передовой. В 900 метрах уже были враги. Я видел их в бинокль. Да, я ездил к нашим бойцам на передовую. Я остался с ними, оставался в окопах. Речь шла о простой поддержке этих ребят. Это нигде не афишировалось, не публиковались фото и видео в соцсетях.

О том, где я нахожусь, общество, наверное, уже узнало, потому что сами солдаты выложили фото в интернет. Для меня это не пиар, а часть моей жизни.

Почему? Потому что ребята, которые защищают нашу страну на фронте, дают мне возможность сейчас сидеть именно на этом месте.

Как я уже говорил, я не хочу пиариться на том, что помогаю солдатам, посещаю их, организую и доставляю все необходимое. Я не собираюсь идти в политику. Но я хочу жить в своей стране.

В независимой стране, которая будет развиваться, где экономическая ситуация станет улучшаться, в которой растут дети, строят школы, больницы, спортивные площадки. Это моя работа. У каждого свой фронт, – сказал Усик.