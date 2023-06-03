Промоутер: Фьюри настолько разозлил Усика, что Александр считает его пустой тратой времени

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о перспективах организации боя его подопечного Энтони Джошуа (25-3; 22 КО) против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО).

"Дело в том, что Тайсон Фьюри никогда не прислушивается к каким-либо советам, да? Так что никто из маркетинговой команды или пиарщиков не скажет Фьюри, что сейчас ему нужно быть поскромнее. Типа: "Доверие к тебе не на очень хорошем уровне. Почитай комментарии к своему посту". Именно так ты обычно понимаешь, что чувствуют люди.

Я не знаю, как это все сложится. Но сейчас болельщикам нравятся Джошуа и Усик. Глядя на Тайсона Фьюри, я не уверен, куда он уйдет после этого. Он разозлил Александра Усика настолько, что тот считает его пустой тратой времени. Поэтому Усик подерется из Дюбуа.

AJ не верит ни одному его слову. Он планирует два боя, о которых он, по его мнению, точно договорился. Сейчас Джошуа готовится к этим поединкам в Далласе. Зачем ему позволять этому чудаку портить его планы?" – сказал он.