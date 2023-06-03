Усик: На реконструкцию домов в Мощуне потратил более 15 миллионов гривен

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал, сколько денег потратил на помощь в восстановлении села Мощун (Киевская область), которое пострадало от российской оккупации. Его слова цитирует przegladsportowy.onet:

– Сколько вы потратили на войну из своего кармана?

– У меня есть близкие люди, друзья и бизнес-партнеры, которые помогают Украине. Есть люди, желающие это сделать, но я ни у кого ничего не прошу. Можно сказать, что я трачу практически только свои деньги. Я трачу то, что зарабатываю. А это немалые суммы.

– К примеру, на платформе Newkraine вы собрали большие средства на реконструкцию домов для жителей села Мощун вблизи Гостомеля.

– Я не собирал на это деньги, а выделил на это свои деньги.

– 15 млн гривен?

– Чуть больше – сказал он.