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Промоутер: Ломаченко останется в легком весе

Бокс
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Выше некуда, ниже – нет смысла

Промоутер: Ломаченко останется в легком весе

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (17-3; 11 КО) Эгис Климас заявил, какие планы на ближайшее будущее имеет его подопечный. Его слова цитирует Boxing King Media:

"Легкий вес вознесся к небесам. Ломаченко – парень, уже пришедший в этот дивизион. Он не вернется во второй полулегкий вес, пусть даже это его категория.

Ломаченко останется в легком весе. В этом весе полно имен, много хороших бойцов.

Мы не беспокоимся о том, кого получим дальше. Райан Гарсия, Джервонта Дэвис, Хорхе Линарес все еще являются хорошими бойцами. Здесь есть ряд боксеров" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик рассказал о возможном бое с Фьюри.

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В статье: Василий Ломаченко
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