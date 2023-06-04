Промоутер: Ломаченко останется в легком весе

Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (17-3; 11 КО) Эгис Климас заявил, какие планы на ближайшее будущее имеет его подопечный. Его слова цитирует Boxing King Media:

"Легкий вес вознесся к небесам. Ломаченко – парень, уже пришедший в этот дивизион. Он не вернется во второй полулегкий вес, пусть даже это его категория.

Ломаченко останется в легком весе. В этом весе полно имен, много хороших бойцов.

Мы не беспокоимся о том, кого получим дальше. Райан Гарсия, Джервонта Дэвис, Хорхе Линарес все еще являются хорошими бойцами. Здесь есть ряд боксеров" – сказал он.