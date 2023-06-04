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Промоутер: Ломаченко останется в легком весе
Выше некуда, ниже – нет смысла
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (17-3; 11 КО) Эгис Климас заявил, какие планы на ближайшее будущее имеет его подопечный. Его слова цитирует Boxing King Media:
"Легкий вес вознесся к небесам. Ломаченко – парень, уже пришедший в этот дивизион. Он не вернется во второй полулегкий вес, пусть даже это его категория.
Ломаченко останется в легком весе. В этом весе полно имен, много хороших бойцов.
Мы не беспокоимся о том, кого получим дальше. Райан Гарсия, Джервонта Дэвис, Хорхе Линарес все еще являются хорошими бойцами. Здесь есть ряд боксеров" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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