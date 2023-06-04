Усик о поединке в Польше: Это будет как дома

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал, почему решил провести бой против Даниэля Дюбуа (19-1; 18 КО) в Польше. Его слова цитирует Przeglad Sportowy:

– Это должен быть праздник украинцев, проживающих в Польше, и украинцев в целом. Как боксер у тебя большой опыт, но не будешь ли ты испытывать большого давления? Проиграть такое сражение на самом деле было бы неприемлемо.

– Я об этом не думаю, совершенно не думаю об этом. Это будет большое событие, но рад, что это происходит именно так. Уже говорил, что еще до того, как мы выиграли торги на бой Дюбуа, до того, как я начал об этом говорить со своим промоутером Александром Красюком, считал, что бой в Польше будет хорошей идеей. Это близкая к Украине страна. У нас хорошие отношения, Польша очень помогает моему отечеству. Поэтому когда оказалось, что Александр уже говорил с Анджеем Василевским об организации поединка у вас, то я просто широко улыбнулся и сказал: "Великолепно!"

Давление? Я воспринимаю это спокойно. Это моя жизнь и работа, которой занимаюсь. Очень рад тому ощущению, которое у меня обязательно будет – боксирую очень близко от дома. Собственно, дома, учитывая, сколько украинцев в Польше и сколько поляков поддерживает нас.

– Узнали ли вас земляки в Варшаве?

– Да, я ехал с открытым окном. Доехал до Старого города и узнал место, где семь лет назад встретил Кшиштофа Гловацкого на пресс-конференции перед нашим боем. Когда вспоминал воспоминания, люди, мимо которых проезжал, говорили: "Да, это Усик, Усик поехал!" – сказал украинец.