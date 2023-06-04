Промоутер: Хэйни очень напуган, чтобы выйти на реванш против Ломаченко

Промоутер украинского легковеса Василия Ломаченко (17-3; 11 КО) Эгис Климас заявил, что его подопечный не получит реванша против абсолютного чемпиона мира Девина Хэйни (30-0; 15 КО), потому что последний просто боится это сделать. Слова специалиста цитирует Boxing King Media:

"Ниодна комиссия не может назначить реванш. Так что мы можем жаловаться, сколько захотим, но у комиссии нет полномочий назначать реванш. Объявить реванш может только Хэйни, если получится и скажет: "Эй, я достаточно мужественен и хочу сделать это".

Но я не думаю, что это произойдет. Наша команда не думает, что реванш состоится. Мы считаем, что Хэйни слишком испуган, чтобы выйти на реванш. Мы даже на это не рассчитываем" – сказал он.