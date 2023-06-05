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Промоутер Джошуа рассказал о возможном бое своего подопечного с Тайсоном Фьюри

Бокс
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Бой по прежнему интересен сторонам

Промоутер Джошуа рассказал о возможном бое своего подопечного с Тайсоном Фьюри

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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа назвал необходимое условие для организации поединка с действующим обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

"Бой с Уайлдером — один из крупнейших в боксе, и Энтони хочет его провести. Мы также понимаем, что это будут огромные деньги, если он состоится на Ближнем Востоке, огромные. И это путь, по которому мы с радостью пойдём.

Есть над чем поразмыслить, но я считаю, что бой с Уайлдером — это приоритет. Если он сорвётся, то Энтони, без сомнений, отменит своё августовское выступление ради Тайсона Фьюри", – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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