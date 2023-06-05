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Джойс: Если Уайлдер попадёт в Джошуа, то всё закончится

Бокс
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Британец поделился прогнозом на бой

Джойс: Если Уайлдер попадёт в Джошуа, то всё закончится

Фото: The Guardian

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Британский боец супертяжёлого веса Джо Джойс высказался о потенциальном поединке между соотечественником Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) и американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO), который может состояться в декабре.

"Победит ли Уайлдер? Да, я думаю, что так и будет, потому что он создаст взрыв одним из ударов справа — и тогда всё закончится. Если он попадёт, то всё будет кончено. Хотя не стоит забывать о навыках Джошуа. Он также может попасть, если будет в форме", – сказал Джойс в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Уайлдер нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса.

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В статье: Энтони Джошуа Дионтей Уайлдер
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