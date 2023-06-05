Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джойс: Если Уайлдер попадёт в Джошуа, то всё закончится
Британец поделился прогнозом на бой
Фото: The Guardian
Британский боец супертяжёлого веса Джо Джойс высказался о потенциальном поединке между соотечественником Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) и американцем Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO), который может состояться в декабре.
"Победит ли Уайлдер? Да, я думаю, что так и будет, потому что он создаст взрыв одним из ударов справа — и тогда всё закончится. Если он попадёт, то всё будет кончено. Хотя не стоит забывать о навыках Джошуа. Он также может попасть, если будет в форме", – сказал Джойс в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Уайлдер нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса.
Популярное сейчас
- Хосеп Гвардиола - тренер-гений, но насколько хорошим он был игроком - ВИДЕО
- Ротань назвал состав сборной Украины U-21 на сбор перед Евро-2023
- В Минобороны РФ заявили о начале масштабного контрнаступления Украины – в ВСУ мгновенно отреагировали
- Промоутер: Фьюри настолько разозлил Усика, что Александр считает его пустой тратой времени
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО