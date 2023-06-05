Президент WBC: Уже июнь, а никаких новостей по следующему бою Фьюри нет

Президент организации WBC Маурисио Сулейман рассказал, что Тайсона Фьюри в ближайшее время узнает имя обязательного претендента, если британец не организует бой с желаемым опонентом.

"Надо что-то решать. Уже июнь, а никаких новостей по следующему бою Фьюри нет. Мы ждали, что будет бой с Усиком, надеялись на это. Станет ли Джошуа обязательным претендентом? Это возможно. Если Уайлдер и Руис так и не подерутся за статус обязательного претендента, то Джошуа следующий в рейтинге, он третий номер".

"Не хочу спекулировать, но нужно принимать решение. В супертяжелом весе сейчас много потенциальных топ-боев, но все застопорилось", – сказал Сулейман.